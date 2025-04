Puerto Rico kastet ut i mørket før påske

HQ

Siste nytt om Puerto Rico Da påskehelgen nærmet seg, ble Puerto Rico kastet ut i kaos på grunn av et massivt strømbrudd på hele øya som forstyrret sykehus, flyreiser og dagliglivet for 3,2 millioner innbyggere.

Bare en brøkdel av strømmen ble gjenopprettet i løpet av de første 24 timene, og strømbruddet understreket den langvarige svikten i områdets energiinfrastruktur. Turister feiret under brummingen fra dieselgeneratorer, mens lokalbefolkningen sto i kø for å kjøpe is for å konservere mat og medisiner.

Etter hvert som frustrasjonen økte, lovet guvernøren å bryte samarbeidet med selskapet som administrerer strømdistribusjonen. Foreløpig gjenstår det å se om disse løftene vil utløse en reell reform, eller om de bare vil forsvinne inn i øyas lange historie med elektriske problemer.