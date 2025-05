Pulsar og Noctuas samarbeidsmus er svaret på svette håndflater

HQ

Vi vet alle hvordan det er å være oppslukt av et videospill og fullstendig oppslukt av noe. Følelsen av å være helt fokusert og oppslukt, uvitende om omverdenen og, som barna ville sagt, svette over det som sannsynligvis er en online flerspillerkamp av et eller annet slag. Vi vet også hvordan dette ofte kan gi seg direkte utslag i svette håndflater, noe som er et mareritt når det gjelder å opprettholde kontroll og presisjon.

Heldigvis, i hvert fall for PC-brukere, har musprodusenten Pulsar slått seg sammen med kjøleguruene på Noctua for å lage en enhet som vil gjøre slutt på svette hender. I bunn og grunn er det en lett mus som inne i kabinettet, i tillegg til de typiske sensorene og annet, også har en liten vifte som peker oppover mot brukerens håndflate i et forsøk på å kjøle den ned.

Musen er foreløpig en konseptmodell som ble vist frem som en del av Computex, men det er tydelig at det er en idé her som kan være svaret på et av spillets største fysiske problemer.

Pulsar har vist frem en titt på konseptmodellen, som du kan se nedenfor. Det er uklart om dette noen gang vil se fullskala eller bredere produksjon.

