Puma lanserer en Pokémon-sneakerkolleksjon for å markere 30-årsjubileet

Pokémon feirer som kjent 30-årsjubileum i år, og denne milepælen markeres på flere måter. En av dem er en ny joggesko-kolleksjon utviklet i samarbeid med Puma, som kommer i fire forskjellige modeller (det er altså ikke bare farge og design som skiller dem fra hverandre). De er basert, i rekkefølge, på Espeon, Pikachu, Mimikyu og Umbreon.

Salget starter 2. april hos velassorterte sneakerforhandlere, så sørg for å sikre deg et par raskt hvis du er interessert, da denne typen sjeldenheter har en tendens til å bli utsolgt veldig raskt, spesielt i standardstørrelser.

Du kan sjekke ut skoene nedenfor.