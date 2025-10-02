Puma og Sega lanserer en Sonic-kolleksjon med joggesko

HQ

Alle vet hvordan Sonics ikoniske joggesko ser ut, og kunne sikkert tenkt seg et par selv. Men Puma og Sega bryr seg ikke om det, for duoen har nå avduket et nytt samarbeid om en joggesko-kolleksjon basert på Sonic og vennene hans i stedet for pinnsvinets ikoniske røde og hvite sko.

Det er tre forskjellige modeller totalt, med inspirasjon og farger hentet fra Sonic selv, Shadow og Tails - alle med en ring festet til lissene. De slippes 30. oktober, og som alltid med slike produkter blir de sannsynligvis raskt utsolgt, så sørg for å stille deg i kø hvis du er ivrig etter å få tak i et par.

Ta en titt på Threads-innlegget nedenfor og la oss få vite hvilket par du liker best.