Puma og Sloclap går sammen om Rematch -kolleksjon

Det har ikke tatt lang tid for Sloclap å finne en stor partner og kosmetisk crossover for Rematch. Utvikleren Sifu har gått sammen med Puma for å bringe noen av klesfirmaets gjenstander til spillet som kosmetikk som kan brukes av en spillers avatar.

Partnerskapet begynner med ett antrekkalternativ, men det vil komme flere etter hvert, med disse inspirert av Pumas virkelige fottøy- og streetwear-portefølje. I en pressemelding får vi vite at "dette bare er starten på et bredere samarbeid som vil utvikle seg over tid, og som vil holde spillerne engasjerte og visuelt distinkte når de inntar banen."

Det som ikke har blitt nevnt direkte, er hva som kreves for å sikre seg dette Puma -antrekket, men du kan se hvordan det ser ut i aksjon i traileren nedenfor. Når det gjelder hvordan dette samarbeidet vil påvirke fremtiden til Rematch, Sloclap uttaler også følgende :

"Partnerskap er en viktig del av hvordan Rematch leverer innhold og opplevelser. Spillet har ikke bare som mål å formidle følelsen og gleden ved å "spille" fotball - det ønsker å fange hele det kulturelle spekteret rundt det, der mote, konkurranse og selvuttrykk møtes. Det er her merkevarer som Puma kommer inn i bildet, ved å bidra til å forankre spillets identitet og tilby spillerne autentiske tilpasningsmuligheter."

Er du en hyppig Rematch spiller?