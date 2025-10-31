Punisher får en ny brutal tegneserieserie

HQ

Tilsynelatende takket være hans opptredener i andre former for underholdning, har The Punisher blitt en enormt populær Marvel karakter igjen. Enten dette skyldes Jon Bernthals tolkning av Frank Castle eller opptredenen i Marvel Rivals og lignende, så er The Punisher kanskje mer populær enn han noen gang har vært.

Dette har ført til at Marvel har fått orden på sakene sine og endelig satt The Punisher tilbake i spissen for tegneserien sin igjen. Denne serien, som skal hete Punisher: Red Band, er en "ongoing" serie som vil se Frank Castle utøve rettferdighet med sin egen karakteristiske mangel på nåde, alt mens han kjemper for å sette sammen sitt knuste minne.

I sammendraget for tegneserien forklares det: "Frank Castle er like ubøyelig og kompromissløs som alltid, men hukommelsen hans er skadet, og han er på jakt etter både svar og forbrytere! Han får mer enn han hadde regnet med av begge deler når den beryktede og blodtørstige Jigsaw vender tilbake ... med The Punisher i siktet!"

Punisher: Red Band er skrevet av Benjamin Percy, med tegninger av Jose Luis Soares og et omslag av David Marquez. Det første nummeret kommer i salg fra 25. februar, og Percy har delt følgende teaser om seriens endelige mål.

"Punisher: Red Band var en ny begynnelse for Frank Castle - og et ubarmhjertig angrep. Boken var pakket inn i en plastpose, fordi den var en biologisk fare, dryppende av blod. Nå som dere vet at vi ikke tuller, går vi inn i en ny fase av historiefortellingen som både vil fungere som en fortsettelse av Red Band og som en ny start for nye lesere."

Med Jigsaw som Castles hovedproblem i denne tegneserien, adresserer Percy rollebesetningen med å si "Dette kommer til å gjøre vondt."

