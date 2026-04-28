Punisher medskaper og The Night Gwen Stacy Died-forfatter, Gerry Conway, er død

I en trist hendelse har det blitt bekreftet at tegneserieveteranforfatteren og redaktøren Gerry Conway er død. I en alder av 73 år er den eksakte årsaken til Conways død ennå ikke bekreftet, men tegneserieikonet overvant nylig en kamp med kreft i bukspyttkjertelen, noe som resulterte i flere sykehusinnleggelser i 2022 og 2023.

Marvel Comics delte en nekrolog og en takkehilsen i forbindelse med dødsfallet.

"På vegne av hans familie er vi triste over å måtte meddele at Gerry Conway har gått bort. Gerry var et enormt ikon innen tegneserier som formet selve popkulturen. Han var en kjær venn, partner og mentor, og våre tanker går til hans familie og de millioner av mennesker han berørte gjennom sitt arbeid."

For de som ikke er klar over Conways innflytelse på tegneserier, kan det nevnes at han er kreditert som medskaper av Punisher, Spider-Man-klonen/varianten Ben Reilly, Sjakalen, den første Ms. Marvel, og som forfatter av den elskede Spider-Man-buen The Night Gwen Stacy Died. Med tanke på at Punisher og Ben Reilly (via Spider-Noir) er i ferd med å gå en stor sommer i møte, gjør nyheten om Conways død enda mer tragisk.

Utover Marvel var Conway også med på å forme noen av DCs nøkkelfigurer opp gjennom årene, blant annet var han med på å skape Firestorm, Power Girl, Jason Todd og Killer Croc, og han har også skrevet Justice League-historier i over åtte år. Når Superman og Spider-Man møtes igjen i år, bør det også nevnes at Conway skrev den første crossoveren mellom disse to legendariske superheltene, som på den tiden var den første i sitt slag.

RIP, Conway.