Punisher vender tilbake til skjermene våre i en Marvel TV-spesial i mai

Frank Castle er tilbake. Jon Bernthals versjon av The Punisher har allerede debutert i MCU i Daredevil: Born Again, og vil dukke opp igjen i Spider-Man: Brand New Day, men nå får den tøffe forbryterbekjemperen sin egen TV-spesial, som kommer til Disney+.

Frank er tilbake den 12. mai, kunngjort av The Punishers offisielle side på sosiale medier (hvem skulle trodd at han hadde tid til det, med tanke på all den kriminalitetsbekjempelsen). Vi vet ikke hvor lenge denne TV-spesialen vil vare, men med tanke på at Varulv om natten varte i rundt 53 minutter, forventer vi at denne også vil falle inn i den timen.

Vi er ikke helt sikre på plottdetaljene, men kan tenke oss at dette vil knyttes til Castles opptreden i den kommende fjerde MCU Spider-Man-filmen, som kommer i juli.