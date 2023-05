Punisher-skuespilleren Ray Stevenson er gått bort

HQ

Den talentfulle irske skuespilleren Ray Stevenson har gått bort i en alder av 58 år. Det er utrolig tragisk, spesielt siden karrieren hans virkelig har tatt av de siste årene med flere store roller. Ikke minst som skurken i Tollywood-suksessen RRR og det som beskrives som et betydelig bidrag til den kommende Star Wars-serien Ahsoka.

Stevenson, som har vært aktiv siden 90-tallet, har også dukket opp i mange populære filmer og serier, inkludert Rome, The Book of Eli, The Other Guys, Black Sails og som Thors sidekick Volstagg i MCU. Årsaken til hans bortgang er ennå ikke kjent, men ifølge hans representant Nicki Fioravante ble skuespilleren innlagt på sykehus dager før dødsfallet.

Våre tanker er med hans kjære, og vi vil si takk for alt. Hva er dine beste minner med Ray Stevenson?

Takk, <a href="https://www.hollywoodreporter.com/movies/movie-news/ray-stevenson-dead-thor-ahsoka-rrr-1235497816/" target="_blank">The Hollywood Reporter</a<<