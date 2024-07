Punk er Evo 2024 Street Fighter 6 seierherre

HQ

Mens vi må vente til en gang i 2025 for å fange Capcom Cup 11 kampspilturnering, vet vi allerede i det minste en konkurrent som vil være til stede og ønsker å stikke av med arrangementet.

Det er FlyQuests Victor "Punk" Woodley, en person som kom ut på toppen av Evo 2024 Street Fighter 6 -turneringen i løpet av helgen. Resultatet så Punk ta hjem $ 12,000 XNUMX i premiepenger og en direkte invitasjon til den store turneringen i nær fremtid.

Når det gjelder hva den umiddelbare fremtiden har for Punk, vil han snart reise til Saudi-Arabia for å konkurrere i Esports World Cup Street Fighter 6 arrangement, hvor $ 1 million vil bli tilbudt for 32 deltakere å kjempe om mellom 8. og 11. august.