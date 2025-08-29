Punkrock-dinosaur oppdaget i Marokko

HQ

Kanskje er det å være en dinosaur den virkelige punkrocken? I hvert fall ser det ut til at en art hadde funnet ut av det med pigger lenge før oss, for et nytt funn i Marokko viser at en dinosaur hadde meterlange pigger stikkende ut fra halsen.

Arten, som heter Spicomellus afer, levde for 165 millioner år siden. Det er det eldste eksemplaret vi har av en ankylosaur, som er en firbeint panserdinosaur kjent for sine køllelignende haler. "Det er en av de merkeligste dinosaurene som noensinne er oppdaget", sier professor Richard Butler til BBC.

Piggene var smeltet direkte til beinet, noe vi ikke har sett hos noe dyr, verken nålevende eller utdødd. "Den er helt dekket av merkelige pigger og utstikkere over hele ryggen, inkludert en krage av bein rundt halsen og et slags våpen på enden av halen, så det er en høyst uvanlig dinosaur", sier professor Susannah Maidment, som har vært med på å lede forskningsprosjektet.

Dette er en annonse:

Denne oppdagelsen kan få forskerne til å revurdere hvordan ankylosaurene utviklet seg. Piggene var sannsynligvis mer nyttige for å vise seg frem enn for å avverge rovdyr, for det var først mye senere i dinosaurenes æra at ankylosaurene hadde behov for et panser som var sterkt nok til å stoppe kraftige bitt.