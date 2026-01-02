Punktskrift er på vei til å bli UNESCOs immaterielle kulturarv i 2026 (Verdens blindeskriftdag 4. januar)

HQ

For millioner av mennesker over hele verden kan seks små prikker utgjøre hele forskjellen. Punktskrift, systemet som gjør det mulig for blinde og svaksynte å lese, skrive og navigere i dagliglivet på egen hånd, er på vei til å bli anerkjent som menneskehetens immaterielle kulturarv av UNESCO i 2026. Dette skjer like før Verdens blindeskriftdag 4. januar, som markerer bursdagen til oppfinneren, Louis Braille.

Spania har ledet an i arbeidet, og har gått sammen med Frankrike, Tyskland og andre europeiske land for å fremheve punktskriftens kulturelle og sosiale betydning. Grupo Social ONCE, som støtter mennesker med synshemninger, presset på for anerkjennelsen og understreket at punktskrift er mer enn et verktøy, det er en livslinje, en felles opplevelse og en bro til deltakelse i samfunnet. For mer informasjon, sjekk ut den offisielle kunngjøringen via følgende lenke. Go!