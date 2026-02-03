Punxsutawney Phil spår seks uker til med vinter i USA på Groundhog Day

HQ

Punxsutawney Phil, det berømte murmeldyret i det vestlige Pennsylvania, kom ut av hulen sin på mandag og så skyggen sin, og spådde seks nye uker med vinter i USA. Kunngjøringen kommer etter en tøff start på sesongen, spesielt langs østkysten, der snø og kuldegrader har holdt seg langt inn i februar.

Den årlige seremonien i Punxsutawney, som har blitt avholdt siden 1887, tiltrekker seg publikum fra hele landet. Tjenestemenn i flosshatter avgjør om Phil får øye på skyggen sin, en tradisjon med røtter i Pennsylvania Dutch. Mens andre murmeldyr, som Wiarton Willie i Canada, har spådd en tidlig vår, har Phils signal sementert forventningene om fortsatt kulde.

Punxsutawney Phil // Shutterstock

Til tross for Phils berømmelse, advarer meteorologene om at murmeldyrets resultater er langt fra pålitelige. Ifølge NOAAs statistikk har Phil en treffsikkerhet på omtrent 35 prosent (se spådommene hans for 2025). Derimot har noen lokale murmeldyr, som Staten Islands Chuck, en mye høyere suksessrate når det gjelder å forutsi sesongmessige trender. Ikke desto mindre er Phil fortsatt et elsket kulturelt ikon, godt hjulpet av populariteten til filmen Groundhog Day fra 1993.

Også vitenskapelige prognoser støtter Phils dystre utsikter for de kommende ukene. Temperaturene forventes å ligge 10 til 15 grader under gjennomsnittet i store deler av Nordøst- og Midt-Atlanteren, og snø og sterk vind vil vedvare gjennom helgen. Selv om det ikke er magisk, tyder disse prognosene på at amerikanerne bør forberede seg på en lengre periode med vintervær...