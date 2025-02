Punxsutawney Phil spår seks uker til med vinter på Groundhog Day

HQ

Den årlige Groundhog Day har vært og gått. Dagen da folk valfarter til byen Punxsutawney i Philadelphia, USA, for å se om våren kommer tidlig eller om vinteren blir værende i ytterligere seks uker, er avgjort, og hvis du håpet at de iskalde temperaturene snart skulle tine, hadde gnageren Phil dårlige nyheter å komme med.

Den årlige seremonien rundt murmeldyret Phil forutsier de kommende ukenes værmelding ved å se om gnageren ser sin egen skygge eller ikke. Hvis gnageren ser skyggen sin, er vinteren kommet for å bli, men hvis den ikke gjør det, burde våren komme tidlig ... sier legenden.

Denne rå forståelsen av værvarsling har lenge fanget oppmerksomheten og øynene til fans over hele verden, og på den årlige Groundhog Day, som var i går, 2. februar, har Phil delt sin fremsynthet om prognosen.

Dessverre hadde Phil bare dårlige nyheter å dele, da han så skyggen sin og avslørte for verden at vinteren kommer til å være her i ytterligere seks uker. Dette er riktignok en endring fra 2024, da Phil avslørte at det ville bli en tidlig vår.

Er du overrasket over Phils spådom i år?

