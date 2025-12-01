Puslespill-eventyret Mystery of Silence kommer på Steam neste uke

Ayose Trujillo, indieutvikleren også kjent som Making Enemies, er klar til å ta oss med på et stemningsfullt pek-og-klikk-mysterieeventyr om få dager. Den 9. desember, og takket være hjelp fra Devilish Games, vil han slippe sitt første spill på Steam: Mystery of Silence.

Mystery of Silence regnes som den første delen av Scholar Adventure-sagaen der vi vil følge en ung forfatter ved navn William på en reise på jakt etter inspirasjon til å skrive sitt første verk. Reisen fører ham til et isolert kloster der munkene har avlagt et taushetsløfte. Det som begynner som en enkel litterær søken, utvikler seg snart til et urovekkende mysterium: Innenfor klostrets murer skjuler det seg en hemmelighet som aldri burde ha blitt avslørt.

Mystery of Silence er utviklet i samarbeid med PowerQuest og inspirert av 90-tallets eventyrspill, og kombinerer en mørk og detaljert pikselkunststil med en mørk og humoristisk fortelling. Utforsk mystiske omgivelser, løs finurlige gåter og bruk et utvalg av gjenstander for å avdekke klosterets hemmeligheter.

Og hvis du vil sjekke ut Scholar Adventure: Mystery of Silence selv, husk at det finnes en demo tilgjengelig på Steam og en trailer, som du kan se nedenfor.