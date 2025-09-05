Putin advarer vestlige styrker i Ukraina om at de kan bli "mål for ødeleggelse"

HQ

Spørsmålet om hvorvidt det skal sendes tropper til Ukraina har vært på nesten alle vestlige politikeres lepper den siste tiden, og det er ingen nyhet for noen. Nå har imidlertid Russlands president Vladimir Putin kommet med en skarp advarsel om at enhver vestlig styrke stasjonert i Ukraina vil bli ansett som et legitimt mål for Moskva. I en tale på et forum i Vladivostok satte han spørsmålstegn ved nødvendigheten av utenlandske tropper på ukrainsk jord under en eventuell fredsavtale. "Derfor, hvis noen tropper dukker opp der, spesielt nå, under militære operasjoner, går vi ut fra at disse vil være legitime mål for ødeleggelse", sa Putin til det økonomiske forumet. "Og hvis det blir tatt beslutninger som fører til fred, til langsiktig fred, så ser jeg rett og slett ingen mening i at de skal være til stede på Ukrainas territorium, punktum." Synes du Vesten bør sende tropper til Ukraina?