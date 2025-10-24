Putin avfeier USAs siste sanksjoner mot russiske oljegiganter

HQ

Russlands president Vladimir Putin avviste nettopp USAs nye sanksjoner mot Russlands største oljeselskaper, og signaliserte at tiltakene ville ha begrenset umiddelbar innvirkning på økonomien. Tiltaket, som har til hensikt å presse Moskva mot en våpenhvile i Ukraina, førte til endringer i den globale energihandelen, med store kjøpere som midlertidig stanset innkjøpene. Putin advarte om at eventuelle forsyningsforstyrrelser kunne skade de globale markedene, samtidig som han insisterte på at Russland ville svare resolutt på langtrekkende angrep. Sanksjonene understreker USAs fornyede forsøk på å presse russiske finanser midt i den pågående og stadig mer intense konflikten. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig se mer i videoen nedenfor eller på følgende lenke. Go!