Putin avlegger sitt første besøk i Kursk-regionen etter fordrivelsen av ukrainske tropper

Siste nytt om Russland og Ukraina . Vi vet nå at president Vladimir Putin tirsdag avla sitt første besøk i den vestlige Kursk-regionen etter at russiske tropper fordrev ukrainske styrker fra området i forrige måned.



På programmet sto blant annet en omvisning ved det uferdige Kursk-II kjernekraftverket. Kreml fremstilte besøket som et tegn på gjenopprettet kontroll etter Ukrainas midlertidige innmarsj, som på et tidspunkt strakte seg over 1000 kvadratkilometer.