Putin ber oligarker om å finansiere Russlands forsvarsbudsjett

Vladimir Putin har bedt russiske oligarker om å bidra til landets krympende forsvarsbudsjett mens Moskva fortsetter sin invasjon av Ukraina. Operasjonen, som har pågått siden februar 2022, har som mål å erobre de gjenværende områdene i det østlige Donbas som ikke er under russisk kontroll.

Minst to forretningsmenn skal ha tilbudt donasjoner etter samtaler med Putin, ifølge The Guardian. Kremls talsperson Dmitrij Peskov sa at Russland fortsatt er interessert i fredssamtaler med USA, men at viktige spørsmål (inkludert territorium) fortsatt er uløste.

Russlands forsvarsutgifter økte med 42 prosent i fjor, til 13,1 milliarder pund (121 milliarder kroner), mens sanksjonene har tvunget Moskva til å selge olje til sterkt rabatterte priser, noe som har økt budsjettunderskuddet. Regjeringen har også vurdert å innføre ekstra skatter og økt moms for å stabilisere de offentlige finansene.

Putin advarte næringslivet og staten mot å sløse bort gevinsten fra de stigende oljeprisene, og tok til orde for "en moderat konservativ tilnærming" midt i den globale markedsvolatiliteten.

Volodymyr Zelenskij sa at USAs sikkerhetsgarantier for Ukraina er betinget av at Kiev avstår hele Donbas til Russland. "Midtøsten har definitivt en innvirkning på president Trump, og jeg tror det vil påvirke hans neste skritt", la Zelensky til.