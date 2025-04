Putin erklærer påskevåpenhvilen i Ukraina for avsluttet

HQ

Siste nytt om Russland og Ukraina . Den midlertidige våpenhvilen i påsken er offisielt over, og Russlands president Vladimir Putin har bekreftet at krigshandlingene i Ukraina er gjenopptatt. Du kan lese mer om våpenhvilen her.

Putin understreket at Russland fortsatt er åpen for fredsforslag, og signaliserte en vilje til å utforske diplomatiske veier. Til tross for dette har begge sider beskyldt hverandre for brudd på våpenhvilen, med tusenvis av angrep i løpet av våpenhvileperioden.

Moskva er fortsatt mottakelig for fredsinitiativer, men avventer en tilsvarende respons fra Kiev. Washington har uttrykt støtte til en forlengelse av våpenhvilen, og Zelenskij har gjentatt at Ukraina er villig til å innstille angrepene mot sivile mål i en 30-dagers pause.