HQ

Vi har nettopp fått nyheten om at den russiske regjeringen vil få full myndighet til å avskjære landets internett fra det globale nettverket fra og med 1. mars 2026.

Resolusjon 1667 gir telekommunikasjonstilsynet, Roskomnadzor, ubegrenset kontroll over all internettrafikk, noe som i praksis plasserer operatørene under FSBs tilsyn uten noe rettslig tilsyn.

De nye reglene sentraliserer styringen av det russiske nettet, kjent som Runet (et begrep som refererer til Russlands internett), slik at Roskomnadzor kan reagere på påståtte trusler i samråd med FSB og medidepartementet.

Loven legaliserer sensurpraksiser som allerede brukes av Moskva, inkludert blokkering av tusenvis av nettsteder, struping av YouTube, begrensning av meldingsapper som WhatsApp og krav om at skaperne av Telegram må installere statlig sporingsprogramvare.

Utvidet sensur og kontroll

Myndighetene har også blokkert roaming og SMS-meldinger fra utlandet, samtidig som de eksperimenterer med midlertidige nedstengninger av internett i enkelte regioner under påskudd av drone- eller sabotasjetrusler.

Mange advarer om at loven drastisk reduserer informasjonsfriheten i Russland, og at den er rettet mot innhold som Kreml anser som "ekstremistisk", inkludert LHBT-emner, frivillige organisasjoner som Greenpeace og opposisjonelle.

Offentligheten er stadig mer bekymret, særlig blant de yngre generasjonene, og undersøkelser viser at nesten 40 % av dem som er født etter 1990, bruker verktøy for å omgå sensuren, noe som understreker fremveksten av "informasjonsbobler" og generasjonskløfter.