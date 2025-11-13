Putin forbereder "storkrig" i Europa innen 2029, advarer Zelenskij

HQ

Ukrainas president Volodymyr Zelenskij har advart om at Russland forbereder seg på en storstilt konflikt i Europa allerede i 2029 eller 2030. Han fremhever at Moskva fortsetter å utvide sin militære produksjon, noe som signaliserer et ønske om å forlenge den pågående krigen og potensielt starte nye operasjoner på det europeiske kontinentet.

Zelenskij oppfordrer vestlige allierte til å øke presset på Russland, og konstaterer at sanksjoner, våpenleveranser og forhandlinger så langt ikke har avskrekket Kreml. Han understreker viktigheten av å redusere Russlands ressurser, særlig gjennom restriksjoner på energieksport, for å begrense Moskvas evne til å finansiere fremtidige militærkampanjer.

Advarslene sammenfaller med vurderinger fra europeiske forsvars- og etterretningstjenestemenn om at Moskva kan komme til å angripe Moldova, Litauen, Latvia og Estland som neste mål, etter invasjonen i Ukraina. NATO har blitt oppfordret til å øke beredskapen, med øvelser og hurtigreaksjonsstyrker utplassert for å forsterke alliansens østlige flanke som forberedelse på en eventuell aggresjon.

Analytikere peker på en tidslinje der Russland kan bli kampklart innen 2027-2030, avhengig av utfallet av den pågående konflikten i Ukraina. Zelenskijs budskap understreker at forebyggende tiltak og en koordinert NATO-aksjon vil være avgjørende for å motvirke enhver fremtidig trussel, ettersom Europa står overfor en langsiktig utfordring fra Moskvas strategiske ambisjoner.