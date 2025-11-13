Putin forbereder "storkrig" i Europa innen 2029, advarer Zelenskij
Den ukrainske presidenten etterlyser større internasjonalt press ettersom Russland øker sin militære produksjon.
Ukrainas president Volodymyr Zelenskij har advart om at Russland forbereder seg på en storstilt konflikt i Europa allerede i 2029 eller 2030. Han fremhever at Moskva fortsetter å utvide sin militære produksjon, noe som signaliserer et ønske om å forlenge den pågående krigen og potensielt starte nye operasjoner på det europeiske kontinentet.
Zelenskij oppfordrer vestlige allierte til å øke presset på Russland, og konstaterer at sanksjoner, våpenleveranser og forhandlinger så langt ikke har avskrekket Kreml. Han understreker viktigheten av å redusere Russlands ressurser, særlig gjennom restriksjoner på energieksport, for å begrense Moskvas evne til å finansiere fremtidige militærkampanjer.
Advarslene sammenfaller med vurderinger fra europeiske forsvars- og etterretningstjenestemenn om at Moskva kan komme til å angripe Moldova, Litauen, Latvia og Estland som neste mål, etter invasjonen i Ukraina. NATO har blitt oppfordret til å øke beredskapen, med øvelser og hurtigreaksjonsstyrker utplassert for å forsterke alliansens østlige flanke som forberedelse på en eventuell aggresjon.
Analytikere peker på en tidslinje der Russland kan bli kampklart innen 2027-2030, avhengig av utfallet av den pågående konflikten i Ukraina. Zelenskijs budskap understreker at forebyggende tiltak og en koordinert NATO-aksjon vil være avgjørende for å motvirke enhver fremtidig trussel, ettersom Europa står overfor en langsiktig utfordring fra Moskvas strategiske ambisjoner.