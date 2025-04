Putin foreslår våpenhvile langs de nåværende frontlinjene i Ukraina-konflikten

HQ

Siste nytt om Russland og Ukraina . Tirsdag skal Russlands president Vladimir Putin ha tilbudt seg å innstille militære operasjoner langs den eksisterende frontlinjen i Ukraina, noe som signaliserer et potensielt skifte i den pågående konflikten (ifølge Financial Times).

Kilder med kjennskap til saken antyder at dette forslaget ble fremmet under et møte mellom Putin og USAs spesialutsending Steve Witkoff i St. Den russiske lederen skal ha antydet at han er villig til å gi avkall på krav på omstridte regioner i Ukraina.

Dette er et tilbud som kan bane vei for fredsdiskusjoner med USAs president Donald Trump. Selv om denne gesten markerer et viktig skritt, er detaljene i tilbudet fortsatt noe uklare. Foreløpig gjenstår det å se hvordan situasjonen vil utvikle seg.