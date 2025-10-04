Putin håner Europas dronepanikk: "OK, jeg vil ikke gjøre det mer" "Jeg kommer ikke til å gjøre det mer. Jeg vil ikke dra til Frankrike, Danmark eller København lenger. Hvor ellers flyr de?"

HQ Droneobservasjoner i Europa har dominert overskriftene de siste dagene. Mange har på en eller annen måte pekt på Russland som hjernen bak dem, men Russland har ikke kommentert dem i særlig grad... Inntil nå. Nå har Russlands president Vladimir Putin avfeid den europeiske bekymringen over de mistenkte russiske droneangrepene, og spøkte med at han ville "slutte å sende dem". I en tale på The Valdai Discussion Club i Sotsji gjorde han narr av rapportene om russiske droner som er observert over Nord-Europa. "Jeg kommer ikke til å gjøre det lenger. Jeg vil ikke dra til Frankrike, Danmark eller København lenger. Hvor ellers flyr de?" Så la han til "Hvis vi snakker seriøst, har vi ikke droner som kan nå Lisboa." Hva synes du om de siste kommentarene hans? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig gjøre det i videoen nedenfor eller på følgende lenke. Go!