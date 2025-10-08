Putin hevder Russland har inntatt rundt 5000 km² i Ukraina i år Den russiske presidenten insisterer på at hans styrker har initiativet.

HQ I en tale til sine øverstkommanderende på bursdagen sin sa Russlands president Vladimir Putin at troppene hans har erobret rundt 5 000 kvadratkilometer territorium i Ukraina i år, og beskrev fremgangen som et bevis på at Russland har full kontroll over slagmarken. "På dette tidspunktet har de russiske væpnede styrkene det strategiske initiativet", sa Putin på et møte i det nordvestlige Russland. "I år har vi frigjort nesten 5000 kvadratkilometer territorium (4900) og 212 lokaliteter." Ukrainske styrker, sa han, "trekker seg tilbake langs hele kontaktlinjen, til tross for forsøk på voldsom motstand." Ukraina har imidlertid avvist uttalelsen og hevdet at Russlands offensiver ikke har klart å sikre noen større byer. Hva synes du om Putins siste kommentarer? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go! Sankt Petersburg-Russland - 16.06.2022: Den russiske føderasjonens president Vladimir Putin // Shutterstock