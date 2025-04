Putin hyller Elon Musk og trekker paralleller til sovjetisk rompioner

HQ

Siste nytt om USA og Russland . Russlands president Vladimir Putin delte nylig sin beundring for Elon Musk og sammenlignet ham med Sergej Korolev, den sovjetiske ingeniøren som sto i spissen for Sovjetunionens tidlige romfartsbedrifter.

Under et møte om Russlands romfartsambisjoner og fremtidige satsinger refererte Putin til Musks urokkelige lidenskap for utforskningen av Mars, og understreket at skikkelser som ham, som drives av dristige og banebrytende visjoner, er sjeldne i historien.

Putin erkjente at Musks ambisjoner kan virke søkte i dag, men bemerket samtidig at slike ideer ofte realiseres over tid. Hva tror du om dette? Vil Putins visjon for Russlands fremtid i verdensrommet leve opp til sammenligningene han har trukket?