Putin innrømmer at det var Russland som skjøt ned det aserbajdsjanske passasjerflyet i fjor og drepte 38 personer Den russiske presidenten har erkjent at luftforsvaret ved en feil traff et sivilt fly, og lover ansvarlighet og kompensasjon til ofrene.

HQ Vi fikk nettopp nyheten. Putin har bekreftet at russisk luftvern sto bak fjorårets aserbajdsjanske passasjerflystyrt som krevde 38 menneskeliv. I en tale sammen med Aserbajdsjans president forklarte Putin nå at missilene var rettet mot en ukrainsk drone, men at de detonerte i nærheten av flyet da det nærmet seg Groznyj, og forårsaket skade hovedsakelig fra vrakrester. Samtidig lovet Putin å identifisere de ansvarlige og kompensere familiene som ble rammet av tragedien. Hendelsen er nå under full etterforskning, selv om prosessen forventes å ta ytterligere tid, og markerer nok en dødelig luftfartsepisode knyttet til Russlands pågående konflikt i Ukraina. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go!