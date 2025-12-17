Putin kaller europeiske ledere for "små griser" og lover at Russland vil møte krigsmålene i Ukraina med makt om nødvendig

HQ

Vladimir Putin trappet opp retorikken mot Europa onsdag, kalte Europas ledere for "små griser" og insisterte på at Russland ville nå sine territoriale mål i Ukraina enten gjennom diplomati eller på slagmarken.

I en tale på et utvidet møte i Russlands forsvarsdepartement sa den russiske presidenten at målene for det Moskva kaller sin "spesielle militæroperasjon" ville bli oppfylt " ubetinget". "Hvis de ikke ønsker en substansiell diskusjon", sa Putin, "så vil Russland frigjøre sine historiske landområder på slagmarken."

Putin beskyldte den forrige amerikanske administrasjonen for bevisst å ha presset situasjonen i retning av krig, og hevdet at Washington trodde at Russland raskt kunne svekkes eller til og med ødelegges. Han sa at europeiske ledere ivrig hadde fulgt USAs eksempel, i håp om å kunne dra nytte av Russlands kollaps.

90 prosent av de vanskeligste spørsmålene løst?

Hans uttalelser kom til tross for at amerikanske tjenestemenn antydet at samtalene med Ukraina i Berlin hadde løst "omtrent 90 % av de vanskeligste spørsmålene", selv om det fortsatt gjenstår store hindringer.

Putin har fortsatt å kreve at Ukraina skal avstå gjenværende territorium i Donbas i øst, akseptere begrensninger på sine væpnede styrker, utestenge vestlige tropper fra ukrainsk jord og avslutte vestlig militær støtte, noe Kiev har avvist på det sterkeste.

Den russiske lederen benektet også enhver intensjon om å angripe NATOs territorium, og beskyldte i stedet alliansen for å forberede seg på en mulig militær konfrontasjon med Russland innen 2030.