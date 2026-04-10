Putin kunngjør ortodoks påskevåpenhvile i Ukraina

HQ

Russlands president Vladimir Putin har kunngjort en 32-timers våpenhvile i Ukraina i løpet av den ortodokse påskehelgen, og beordret russiske styrker til å stanse kamphandlingene fra lørdag ettermiddag til og med søndag. Kreml sa at troppene ville være klare til å svare på eventuelle "provokasjoner" i løpet av pausen.

Forslaget følger en oppfordring tidligere denne uken fra Ukrainas president Volodymyr Zelenskij om å innstille angrep på energiinfrastruktur i løpet av høytiden.

Tidligere kortvarige våpenhviler har hatt begrenset effekt, og begge sider har beskyldt hverandre for brudd på våpenhvilen. De USA-ledede fredsinnsatsene har også gått i stå, og konflikten pågår fortsatt langs en frontlinje som strekker seg over rundt 800 kilometer.