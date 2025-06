Putin og Erdogan oppfordrer til diplomati i spenningen mellom Israel og Iran

HQ

Siste nytt om Israel og Iran . I en telefonsamtale mandag uttrykte Russlands president Vladimir Putin og Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan dyp bekymring over den eskalerende konflikten mellom Israel og Iran.

"Begge sider uttrykte alvorlig bekymring over den pågående opptrappingen av konflikten mellom Iran og Israel, som allerede har ført til et stort antall drepte og har alvorlige langsiktige konsekvenser for hele regionen", heter det i en uttalelse fra Kreml.

"Lederne tok til orde for en umiddelbar stans i fiendtlighetene og en løsning på omstridte spørsmål, inkludert de som er knyttet til det iranske atomprogrammet, utelukkende med politiske og diplomatiske midler," heter det videre i uttalelsen fra Kreml.