Putin og Kim deltar sammen med Xi i militærparaden i Beijing

HQ

Siste nytt om Kina . Russlands president Vladimir Putin og Nord-Koreas Kim Jong Un skal sammen med Kinas leder Xi Jinping delta på en stor militærparade i Beijing neste uke, for å understreke en felles front mot vestlig press.

Arrangementet, som markerer årsdagen for Japans kapitulasjon under andre verdenskrig, vil ha deltagelse av ledere fra Asia, Midtøsten og Øst-Europa, mens vestlig representasjon vil være minimal, ifølge det kinesiske utenriksdepartementet torsdag.

Kina planlegger en av de største oppvisningene på mange år, med fokus på avanserte våpen og et voksende militært nærvær. Paraden vil signalisere Beijings tette bånd til Moskva og Pyongyang, som begge er isolert på grunn av sanksjoner, samtidig som den vil vise styrke overfor det globale sør.