HQ

Siste nytt om Russland og Venezuela . Russlands president Vladimir Putin og Venezuelas president Nicolás Maduro skal etter planen møtes i Moskva i dag for å undertegne en strategisk partnerskapsavtale, som signaliserer et dypere samarbeid mellom de to landene.

Dette forventes å bli et viktig og avgjørende dokument, ettersom begge lederne ønsker å styrke båndene sine midt i den økende spenningen med Vesten. Venezuela, som også har et komplisert forhold til USA, er på linje med Russland i sin motstand mot vestlig innflytelse.