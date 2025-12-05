Putin og Modi i samtaler i New Delhi

HQ

Russlands president Vladimir Putin møtte Indias statsminister Narendra Modi i New Delhi fredag, under sitt første besøk til landet på fire år. India sørget for en høytidelig velkomst da de to lederne innledet samtaler med fokus på handel, forsvarssamarbeid og innsatsen for å støtte en fredelig løsning i Ukraina.

Modi sa til Putin at India "har en posisjon, og den posisjonen er for fred", og understreket sin støtte til ethvert initiativ som kan bidra til å få slutt på konflikten. Putin takket ham og sa at Russland samarbeidet med partnere, inkludert USA, om mulige skritt mot en løsning.

Besøket kommer samtidig som Moskva forsøker å knytte tettere økonomiske bånd til en av sine viktigste kjøpere av våpen og olje, mens India fortsetter å balansere forholdet til Russland og USA. New Delhi er fortsatt i dialog med Washington om straffetollen på indiske varer, som ble innført på grunn av Indias kjøp av russisk råolje.

Det er ventet at begge parter vil kunngjøre en rekke avtaler, blant annet om et felles ureafabrikkanlegg i Russland med deltakelse fra indiske selskaper, og mulige godkjenninger for russiske banker til å drive virksomhet i India for å støtte handelen. Russland signaliserte også et ønske om å utvide samarbeidet innen høyteknologiske sektorer, romfart, kunstig intelligens og forsvarsproduksjon.

Putin utfordret USAs kritikk av Indias energibånd til Moskva, og spurte hvorfor Washington kunne kjøpe russisk kjernebrensel, mens han oppfordret andre til ikke å kjøpe russisk olje. Han insisterte på at energihandelen med India forblir stabil.