Putin og Trump går glipp av fredssamtalene i Istanbul

Siste nytt om Russland og Ukraina . Til tross for at han foreslo møtet, vet vi nå at Russlands president Vladimir Putin ikke vil delta på torsdagens fredssamtaler om Ukraina i Istanbul, og det vil heller ikke USAs president Donald Trump.

I stedet sender Moskva høytstående embetsmenn, mens Trump fortsatt er på rundreise i Midtøsten. Ukrainas president Volodymyr Zelenskij er bare villig til å delta hvis Putin dukker opp, og forventningene om meningsfull fremgang er nå kraftig redusert.