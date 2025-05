Putin og Xi møtes i Moskva for å styrke båndene

HQ

Siste nytt om Russland og Kina . Russlands president Vladimir Putin tok imot Kinas leder Xi Jinping i Moskva i dag, med mål om å styrke deres strategiske partnerskap midt i det vestlige presset over Ukraina-konflikten. Du kan se møtet mellom de to her.

Som en del av besøket forventes det at begge lederne vil sluttføre avtaler som utvider det økonomiske og diplomatiske samarbeidet, og utdyper båndene som først ble formalisert i 2022. Kinas rolle som Russlands største handelspartner har vært avgjørende for å hjelpe Moskva med å navigere gjennom sanksjonene.