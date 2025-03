Putin vil ha endringer i USAs forslag om våpenhvile

HQ

Under økende internasjonal oppmerksomhet har Russlands president Vladimir Putin forsiktig hilst USAs forslag om våpenhvile i Ukraina velkommen, men insisterer på at viktige detaljer må tas opp før en eventuell avtale kan inngås (via Reuters).

Selv om Moskva hevder å støtte ideen i prinsippet, understreket Putin at en eventuell våpenhvile må føre til en stabil og varig fred som tar tak i de grunnleggende årsakene til konflikten, og ikke bare fungere som en midlertidig pause i fiendtlighetene.

I mellomtiden har Ukrainas president Volodymyr Zelenskij anklaget Putin for å trenere forhandlingene og avvise planen bak lukkede dører. De diplomatiske bestrebelsene fortsetter, og USAs utsendinger i Moskva forsøker å finne et felles grunnlag.