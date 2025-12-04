Putin på vei til Delhi for samtaler med Modi

HQ

Russlands president Vladimir Putin skal møte Indias statsminister Narendra Modi i New Delhi torsdag, noe som markerer hans første reise til India siden før Ukraina-krigen, og et øyeblikk Moskva håper vil signalisere en tilbakevending til et normalt diplomatisk engasjement.

Besøket kommer på et politisk følsomt tidspunkt for begge land. Russland forsøker å redusere sin isolasjon etter å ha avvist det siste USA-støttede fredsforslaget om Ukraina, mens India har et anstrengt forhold til Washington etter president Donald Trumps tolltariffer og kritikk av Delhis fortsatte kjøp av russisk olje.

Møtet understreker et langvarig forhold som er formet av flere tiår med forsvarssamarbeid og Indias behov for å balansere et mektig Kina ved landets nordlige grenser. Til tross for press fra Vesten har Delhi motstått offentlig kritikk av Moskva og fortsetter å sikre seg mellom de globale maktene.