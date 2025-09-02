Gamereactor

Putin roser Xi for varm mottakelse i Kina

Den russiske lederen fremhever de tette båndene til Kina.

Siste nytt om Kina og Russland. Russlands president Vladimir Putin uttrykte tirsdag takknemlighet overfor Kinas president Xi Jinping for den hjertelige mottakelsen han fikk under sitt besøk i Kina denne uken (du kan lese mer om besøket her og her).

Under et møte beskrev Putin Xi som en "kjær venn" og understreket det sterke og strategiske partnerskapet mellom de to nasjonene. Den russiske lederen bemerket at samspillet mellom delegasjonene understreket det eksepsjonelle forholdet mellom Russland og Kina.

"Kjære venn, både jeg og hele den russiske delegasjonen er glade for å møte våre kinesiske venner og kolleger nok en gang. Vår tette kommunikasjon gjenspeiler den strategiske karakteren av forholdet mellom Russland og Kina, som er på et enestående høyt nivå", sa Putin.

HANGZHOU, KINA - 4. SEPT. 2016 - Kinas president Xi Jinping (t.h.) ønsker Russlands president Vladimir Putin (t.v.) velkommen til G20-toppmøtet i Hangzhou. // Shutterstock

