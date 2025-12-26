Putin signaliserer at Russland kan vurdere bytte av territorium i Ukraina-forhandlingene: "En delvis utveksling av territorier"

HQ

Russlands president Vladimir Putin har antydet at han kan være åpen for å bytte noen territorier kontrollert av russiske styrker i Ukraina, men insisterer på å beholde full kontroll over Donbas-regionen, ifølge avisen Kommersant.

"Vladimir Putin hevdet at den russiske siden fortsatt er klar til å gjøre de innrømmelsene han gjorde i Anchorage. Med andre ord, at 'Donbas er vårt'," rapporterte Kommersant.

Putin orienterte russiske toppforretningsmenn om planen under et møte i Kreml sent på kvelden 24. desember. Han skal ha sagt at utenfor Donbas kan en "partiell utveksling av territorier" bli diskutert. Diskusjonene kommer samtidig som USAs og Ukrainas delegasjoner arbeider med å ferdigstille en 20-punkts fredsplan i Miami.

Ukrainas president Volodymyr Zelensky bemerket at samtalene har gjort fremskritt, men at det fortsatt er store uenigheter, særlig om deler av Donbas som Ukraina fortsatt kontrollerer, og om fremtiden til atomkraftverket Zaporizhzhia, som for tiden er under russisk kontroll.

Hva betyr et bytte av territorium i Ukraina-sammenheng?

Med "bytte av territorium" menes potensiell utveksling av landområder mellom Russland og Ukraina som en del av en fremforhandlet fredsavtale. Selv om Putin krever full kontroll over Donbas-regionen, kan han være villig til å gi tilbake eller bytte andre områder som i dag er under russisk okkupasjon.