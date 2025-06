Putin støtter ny marinestrategi for å styrke landets maritime posisjon

HQ

Siste nytt om Russland . President Vladimir Putin har godkjent et nytt veikart for å omforme den russiske marinen i løpet av de kommende tiårene, sier Kremls medarbeider Nikolai Patrusjev i et intervju som ble publisert mandag.

Strategien har til hensikt å gjenoppbygge Russlands maritime kapasiteter etter flere tilbakeslag i de siste konfliktene. Selv om detaljene fortsatt er knappe, signaliserer kunngjøringen at Moskva har til hensikt å prioritere maritim styrke som en del av sine bredere militære ambisjoner.

"Det er umulig å utføre et slikt arbeid uten en langsiktig visjon om scenariene for utviklingen av situasjonen på verdenshavene, utviklingen av utfordringer og trusler, og selvfølgelig uten å definere hvilke mål den russiske marinen står overfor", sa Patrusjev.