Putin trekker på skuldrene av Grønlands-konflikten: "Jeg tror de vil finne ut av det seg imellom"

HQ

Russlands president Vladimir Putin sa onsdag at hvem som eier Grønland "ikke angår Moskva", og uttalte seg for første gang offentlig om USAs president Donald Trumps ønske om å overta den enorme arktiske øya. I en kommentar som virket utformet for å holde seg nøytral, og kanskje opportunistisk, sa Putin at spørsmålet burde avgjøres mellom Washington og København alene.

I en tale til Russlands sikkerhetsråd gikk Putin et skritt videre, og antydet at Grønland kunne være verdt rundt 1 milliard dollar hvis det noen gang ble solgt. Han viste til historiske eksempler, deriblant Russlands salg av Alaska til USA i 1867 og Danmarks salg av Jomfruøyene til Washington i 1917, og antydet at territorielle avtaler mellom nasjoner neppe var noe nytt. "Jeg tror de vil finne ut av det seg imellom", sa han.

Putin // Shutterstock

Putin rettet også skytset mot Danmark, som han beskyldte for å ha behandlet Grønland mer som en koloni enn som en partner. Selv om han formulerte disse kommentarene som en sidebemerkning, var de et ekko av Trumps egen kritikk av København og bidro til å øke presset på Danmark i et følsomt diplomatisk øyeblikk. Grønland er et halvautonomt territorium i det danske kongeriket og hjemsted for en viktig amerikansk militærbase.

Moskva har i det stille hilst gnisningene Trumps Grønland-kampanje har skapt mellom USA og landets europeiske allierte velkommen, selv om de unngår å gå åpent imot en amerikansk president som forsøker å få slutt på krigen i Ukraina. Russiske tjenestemenn har gjentatte ganger benektet at de selv har ambisjoner om Grønland, til tross for Russlands voksende militære fotavtrykk i Arktis...