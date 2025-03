Putin troller Trump, våpenhvileløftet faller fra hverandre i løpet av få timer

HQ

En ukrainsk by ble mørklagt tirsdag kveld da en russisk bombe rammet byens energiinfrastruktur - bare timer etter at Vladimir Putin forsikret Donald Trump om at han ville stanse slike angrep i 30 dager.

Angrepet, som ble rapportert i Slovjansk, skjedde etter en to og en halv time lang telefonsamtale mellom de to lederne, der Putin tilsynelatende gikk med på en midlertidig våpenhvile mot energimål.

Til tross for Kremls påstand om at Putin umiddelbart hadde gitt det russiske militæret den nødvendige kommandoen, reiser angrepet ny tvil om Moskvas forpliktelse til deeskalering.

Det hvite hus, som hadde fremhevet avtalen som et skritt i retning av bredere fredssamtaler, har ennå ikke reagert på det tilsynelatende bruddet. Foreløpig gjenstår det å se hvordan situasjonen vil utvikle seg.