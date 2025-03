Putin sender privat melding om våpenhvileforslag til Trump

HQ

Under vinterhimmelen i Moskva avslørte Kreml fredag at president Vladimir Putin hadde sendt en konfidensiell melding til president Donald Trump, der han støttet et forslag om en 30-dagers våpenhvile i Ukraina, samtidig som han dempet forventningene med spørsmål (via Reuters).

Budskapet ble overlevert gjennom Trumps spesialutsending Steve Witkoff under forhandlinger sent på kvelden, mens Kremls talsmann Dmitrij Peskov framstilte utvekslingen som en sjelden samordning av prioriteringer, og understreket Putins solidaritet med Trumps ønske om nedtrapping, samtidig som han understreket de uløste kompleksitetene som krever en felles granskning.

Bak kulissene planlegges det en avgjørende telefonsamtale mellom lederne, avhengig av Witkoffs rapport til Trump, mens begge nasjoner navigerer i en labyrint av gjensidig mistillit og krigstretthet. Foreløpig gjenstår det å se om denne skjøre diplomatiske tråden kan løse opp en dypere knute.