Verdensnyheter

Putin vurderer å stanse gassleveransene til Europa

Russland vurderer et skifte til markeder med høyere betalingsevne.

President Vladimir Putin sa at Russland kan komme til å stanse gassleveransene til Europa på grunn av de skyhøye energiprisene som Iran-konflikten har utløst, selv om han understreket at ingen beslutning er tatt. I en tale i Moskva sa Putin at det kan være mer lønnsomt å omdirigere eksporten til "markeder som åpner seg" i stedet for å fortsette å selge til EU.

Advarselen kommer samtidig som Brussel presser på for å fase ut russisk rørgass innen 2027 og begrense nye LNG-kontrakter. Russlands andel av EUs gassimport har falt kraftig siden invasjonen av Ukraina i 2022, og Norge, USA og Algerie har fylt mye av gapet.

Putin hevdet at de stigende prisene var drevet av krisen i Midtøsten og kjøpere som var villige til å betale mer, og kalte det "just business". Etter hvert som Europa reduserer sin avhengighet, har Moskva i økende grad dreid energieksporten mot Kina og andre asiatiske markeder...

Putin // Shutterstock

