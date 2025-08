Putins påståtte datter kommer ut: "Livet mitt er ødelagt", ifølge Bild

HQ

Luiza Rozova er angivelig den russiske presidenten Vladimir Putins datter, og hun har nå skrevet om livet sitt i en offentlig Telegram-kanal, ifølge tyske Bild, og rapportert av finske YLE.

Luiza Rozova ble født i Sankt Petersburg i 2003. Hun nektet å gi et intervju til Bild, men tillot Bilds journalist å ta en titt på hennes Telegram. Ifølge Bild er denne Telegram-kanalen Luiza Rozovas eneste måte å protestere mot sin påståtte far på. Men Bild nevner også at Rozova ikke nevner Putin direkte i tekstene sine.

Rozova: "Det minner meg hver dag om hvem jeg ble født som, og hvem som ødela livet mitt. En mann som har tatt millioner av liv, og ødelagt mitt."

Ifølge Bild har Luiza Rozova uttalt at hun ikke kan tilbringe tid i Sankt Petersburg. Hun bor i Paris, og har eksamen fra en kunstskole. Hun er kjent for sine ferdigheter som DJ og som motedesigner. Luiza Rozova er angivelig Putins tredje datter, og moren er angivelig Svetlana Krivonogikh.

Ifølge Bild har Luiza Rozova fordømt krigen i Ukraina på det sterkeste på sin Instagram-side.