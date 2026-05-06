Puy du Fou etterforsker påstander om nedgravde dyr i temaparken

Den prisbelønte historiske temaparken Puy du Fou åpnet dørene i Spania for fem år siden, i den også historiske byen Toledo i Castilla-La Mancha-regionen, for det franske friluftskonseptet, og gjorde stor suksess. Nå har imidlertid tidligere ansatte ved anlegget fortalt avisen elDiario at dyr skal ha blitt begravd inne på parkens område, noe som kan tyde på uregelmessigheter når det gjelder dyrevelferd, kadaverhåndtering med mer.

Parken sier at de ikke hadde kjennskap til praksisen, men later nå til å oppklare hendelsene. Etter at rapporten ble offentlig kjent, sa Puy du Fou at de ville undersøke fakta internt, finne ut om det hadde skjedd noe galt og identifisere ansvarsforhold, samtidig som de kontaktet de kompetente myndighetene.

Men dette er ikke nok for miljøgrupper som Ecologistas en Acción Castilla-La Mancha, som også krever en uavhengig gransking, og som hevder at eierne og ledelsen var informert, og at de gikk så langt som til å iverksette represalier mot arbeidere som tok opp bekymringene.

Årsakene til den påståtte hemmelige begravelsen er ikke kjent, og det er heller ikke kjent hvilke dyrearter det dreier seg om, som kan stamme fra de ulike forestillingene som tilbys under arrangementet (rovfugler og hester er for eksempel fremtredende på arrangementets offisielle nettside).