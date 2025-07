HQ

Å oppdatere et fem år gammelt spill til å være en eksklusiv lanseringstittel for en helt ny konsoll er en merkelig forretningsmodell, men Sega har nok en gang blandet fargerike blokker og geléklatter for å levere en oppgradert versjon av Puyo Puyo Tetris 2 på Nintendo Switch 2. Tittelen er som nevnt i utgangspunktet fra 2020, og med sitt fokus på gåteløsning av ulike slag ble spillet raskt et elsket eventyr for alle som liker å blande smart tenkning med reflekshurtig fingerferdighet.

HQ

For de som er interessert i hva spillet inneholder, kan du fortsatt lese vår anmeldelse fra fem år siden, der vi forklarer hva som var, og er, bra med denne raffinerte oppfølgeren allerede da. For å være ærlig er det ikke mye som er nytt i denne spesielle versjonen, med tittelen Puyo Puyo Tetris 2S.

Dette er en annonse:

Alt som var bra i 2020 er fortsatt der i 2025, og det eneste virkelige tilskuddet er en ny spillmodus der du kan spille to mot to på en delt spillebane. Etter min mening er denne spillmodusen ikke noe å skrive hjem om. Joda, det kan føre til noen kaotiske øyeblikk når man må bli enige om hvor man skal plassere klosser og blobbyfigurer, men alt i alt er det en spillmodus som skaper mer irritasjon enn faktisk spillglede. Jeg vil ikke anbefale å velge dette fremfor å spille mot hverandre (med eget brett), og siden Puyo Puyo Tetris 2 allerede har en velbygd flerspillermodus, føles "Puyo Tetris Double" mer som et skuldertrekk enn en spennende utvidelse eller en elskverdig videreutvikling av grunnkonseptet.

Hvis du allerede har originalen, er det rett og slett ingen grunn til å kjøpe Puyo Puyo Tetris 2S, i hvert fall ikke hvis du ikke absolutt må spille det på din nye Nintendo-maskin. Som allerede nevnt er Segas beslutning om å gjøre dette til en konsolleksklusivitet merkelig, ettersom det burde ha vært en gratis oppdatering for alle formater. Forretningsmodellen forhindrer absolutt ikke at grunnspillet fortsatt er underholdende, men siden denne anmeldelsen spesifikt gjelder Switch 2 -versjonen, er det vanskelig å gi det en ekstraordinær høy karakter.

Det skal imidlertid bemerkes at du kan bruke musekontrollen på Nintendo Switch 2 til å plassere klossene dine, og en annen spiller kan også bruke det samme kontrollalternativet til å peke hvor kameraten skal fokusere på skjermen, noe som absolutt kan være nyttig hvis du for eksempel ønsker å lære et barn å legge digitale puslespill. Men at jeg føler meg tvunget til å nevne denne trivielle tingen, som egentlig ikke tilfører noe nevneverdig for folk flest, er bare et tegn på hvor lite nytt innhold denne "oppdaterte" versjonen faktisk inneholder.

Dette er en annonse:

Hvis du ikke allerede har kjøpt dette fargerike eventyret, er det definitivt en god grunn til å kjøpe det, men for veteraner er det helt greit å holde seg til den versjonen du allerede har, uten å føle at du går glipp av noe som er verdt å skrive hjem om.