Til tross for det store utvalget av VR-spill, brukes den samme mekanikken i de fleste av dem. Innimellom kommer det imidlertid en utvikler som søker en annen tilnærming til VR-opplevelsen. Et godt eksempel på dette kommer fra Realities.io Inc og deres spill, Puzzling Places, som tar sikte på å kombinere zen-lignende ro med en enkel og veldig kjent følelse av å løse gåter.

Puzzling Places har ingen historieelementer, og spillet starter rett fra menyen, som ganske enkelt bare er en liste over tredimensjonale puslespill. Listen inneholder kjente og mindre kjente bygninger og steder over hele verden som du fritt kan velge mellom.



Ideen med spillet er enkel. Den valgte bygningen er delt opp i biter, og spilleren må sette den sammen igjen akkurat som et puslespill. Brikkene kan roteres fritt med virtuelle hender, og når to matchende brikker settes sammen i riktig rekkefølge, låses de sammen. Sammen med brikkene er det bilder av bygningen fra forskjellige vinkler rundt spilleren. Disse bildene hjelper spilleren til å få en bedre forståelse av målet fra alle vinkler, noe som gjør puslespillet lettere å bygge.

Alle puslespillene er inkludert med noen omkringliggende miljøbrikker som vil gi en liten ekstra utfordring for å bygge puslespillet. Dette kan for eksempel være klipper, veier med biler eller andre bygninger i nærheten. I noen tilfeller må spilleren til og med bygge det indre av bygningen, noe som bokstavelig talt vil utdype puslespillet. Du kan gjøre spillet mer utfordrende ved å øke antallet byggeklosser. Minimumsmengden av brikker for et puslespill er 25, og det vil ta omtrent 10 minutter å fullføre det med så mange deler, men mengden valgte brikker kan gå så høyt som tusen, så spillet tilbyr en seriøs utfordring, for de som er interessert i det.

De virtuelle hendene kontrollert av Sense Controllers adlyder gitte ordrer nøyaktig, noe som gjør håndteringen uanstrengt. Spillet støtter også PS VR2s øyesporing, noe som vil gjøre det mye enklere å velge riktig puslespillbrikke fra enda lengre avstand.

Puzzling Places har som mål å skape en avslappende atmosfære. Myke, men likevel fargerike bakgrunner får menyen, byggeklossene og bildene av områdene til å poppe opp, men holder likevel stemningen rolig. Den distinkte menyen ser litt billig ut, selv om den oppnår sitt formål. Oppdateringsfrekvensen til PS VR2 i spillet er veldig rask og jevn, og unngår stress for spillernes øyne selv under lengre økter.

Spillet forfølger den zen-lignende følelsen og lykkes spillet med å forbedre den rolige og behagelige atmosfæren med lydene. Mens du bygger puslespillene, passer de myke klirrende og skranglende lydene perfekt til den varme og uklare følelsen. Bakgrunnslydene samsvarer med målpuslespillet ved å legge til passende lyder som havbølger, stille trafikkstøy eller skoglyder og fuglesang. Beroligende musikk presenteres med bare noen få toner, og den bygger en avslappende følelse som passer perfekt til den rolige puslingen.

Puzzling Places utfører sin enkle idé på en vellykket måte. Det klare utseendet og den rolige atmosfæren støtter lett pusling, og håndteringen av de smarte puslespillbitene gjør at tiden flyr lett. Når alle de 26 puslespillene i hovedspillet er bygget, er det flere temapakker som enkelt kan kjøpes fra menyen til rimelige priser. Spillet er et godt eksempel på hvordan du med virtuell virkelighet kan se en gammel idé fra et nytt perspektiv. Jeg anbefaler deg å prøve det.