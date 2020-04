PvP på vei til Darkest Dungeon

Forrige onsdag var første april, så da Red Hook Studios publiserte noe om deres RPG Darkest Dungeon på Twitter hvor de skrev: "Happy April 1st - Enjoy this sneak peek of our upcoming DLC!", trodde mange fans at dette bare var en spøk.

Men det var visst ingen spøk. Studioet tweetet igjen neste dag hvor de skrev at de ikke spøkte da det vil komme en ny DLC kalt The Butcher's Circus i mai, sammen med en link til Steam-siden.

Ifølge utvikleren vil spilleren få nyte intense PvP arena-kamper mot venner og fiender, nye områder, ranks, nytt utstyr og mer.

Darkest Dungeon ble lansert i mai 2016, og er ute nå på PC, PS4, Switch og Xbox One.