Pynt opp juletreet ditt med et avhugget duehode fra Hereditary

Det er den tiden på året da vi alle gjør oss klare til å nyte julehøytiden. Julen er rett rundt hjørnet, og hvorfor ikke handle i siste liten og sikre seg litt pynt og godbiter til juletreet. Hvis det høres fristende ut, har A24 kanskje noe som er verdt din tid og dine penger.

Produksjonsselskapet har nemlig avduket en ny merchandise-artikkel som er basert på skrekkfilmen Hereditary. Totalt er det et tredelt pyntesett som refererer til filmen ved å tilby gjenstander som representerer viktige øyeblikk fra filmen, for eksempel hodet til King Paimon, Charlie hoder, og til og med et avskåret duehode også. De er litt grafiske, men glitteret i blodet går langt for å sikre at disse er mer festlige enn fryktelige.

For de som leter etter flere julealternativer, er det også en X Trilogy-pakke på tilbud som inkluderer et tre toppet basert på Pearl, samt noen temapynt også.

Hereditary -settet skal sendes innen 1. desember og vil sette deg tilbake $ 36, og X -settet sendes innen 3. desember og vil koste $ 74.

